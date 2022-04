Formulário de pedido de desculpas: documento inusitado reata namoro de casal e viraliza na internet

Um “formulário oficial de pedido de desculpas formal” com campos preenchidos e entregues na portaria do prédio onde mora a estudante de direito Marielle Lima, 21 anos, em Natal, foi a última cartada do estudante de tecnologia da informação João Victtor Luna, de 22 anos, para quebrar o “gelo” de dois dias, após uma briga de casal. E funcionou.

“O meu namorado é um dos últimos românticos e eu posso provar”, escreveu ela, ao compartilhar a imagem do formulário nas redes sociais.

A postagem com a imagem do documento inusitado caiu nas graças dos internautas e foi compartilhada até por perfis famosos como a dupla Jorge e Mateus e o Palmeiras. Até a manhã desta quinta-feira (21), tinha mais de 200 mil curtidas e quase 17 mil compartilhamentos.

briguei com meu namorado,

eis que o porteiro me liga avisando que ele deixou um documento na portaria o documento: o meu namorado é um dos últimos românticos e eu posso provar kkkkkkk pic.twitter.com/bpgG9VjYho — mariezinha (@marielimaa) April 19, 2022

Marielle contou ao g1 que o casal teve uma briga no último domingo (17). Ela prefere manter o tema privado, mas disse que “não foi nada tão grave”.

“Era uma coisa que a gente já tinha discutido antes. Ai passei a segunda-feira toda sem falar direito com ele, dando gelo, respondendo só com ‘bom dia’, ‘boa tarde’. Ele é muito emocionado e começou a postar vídeos para chamar minha atenção, cantando, tocando, mas eu me mantive firme na minha postura. Ele perguntou se eu tinha visto os vídeos, mas continuei dando gelo“, relatou.

O casal está junto há seis meses e se conheceu através de amigos em comum. Marielle conta que na terça-feira (19) o namorado tentou conversar mais uma vez, sem sucesso.

“Ele mandou um texto pedindo desculpas, dizendo que reconhecia que tinha errado e entendia se eu não quisesse mais namorar com ele, mas que faria de tudo para me reconquistar. Ainda assim, continuei sem dar bola”, lembra.



João Victtor e Marielle reataram namoro após pedido de desculpas inusitado — Foto: Cedida

Marielle estava se arrumando para ir para a faculdade, quando recebeu o recado do porteiro do prédio de que João Victtor tinha deixado um documento. Ela lembra da reação ao ver o formulário.

“Comecei a rir e achar a coisa mais fofa do mundo”, diz.

Depois da atitude do namorado, ela voltou a mandar mensagens para ele e os dois fizeram as pazes.

João Victtor conta que não esperava que a história ganhasse tantos compartilhamentos nas redes sociais. Segundo ele, a ideia era compartilhar com os amigos. O estudante, que se considera romântico, diz que achou o formulário na internet.

“Tinha uma página em um site, com essas coisas de casal. E pensei nisso porque ela faz direito, quando fui pedir ela em namoro também tinha pensado em algo parecido“, revela.

A história também inspirou outros românticos, que pediram o arquivo do formulário em branco ao casal.

Fonte: g1 RN