FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: 1° Encontro de Brincadeiras Tradicionais

Com brincadeiras e contação de histórias, o evento será importante não só para as crianças, como também para toda a família. Muitos lembram das músicas e das brincadeiras que vivenciaram na sua infância. Além de ser um resgate cultural também é a construção de novas memórias com os pequenos.

O evento é GRATUITO e com vagas LIMITADAS.

As inscrições serão realizadas pelo link:

https://forms.gle/YfArZgACY9LVQeZx5

Ou pelo email: [email protected]

DATA: 23/04

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Horto Florestal

FAIXA ETÁRIA: A partir dos 05 anos

Para dúvidas podem entrar em contato pelos números 068 999724872 ou 992507238.

O encontro é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura através da Fundação Garibalde Brasil.

Fonte: Fundação Garibalde Brasil