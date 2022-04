Forças de Segurança apreendem seis armas de fogo em Senador Guiomard e evitam possível confronto entre organizações criminosas

Uma ação conjunta da Polícia Militar do Acre (PMAC) e da Polícia Civil (PC) na noite desta terça-feira, 5, resultou na apreensão de seis armas de fogo, na prisão de oito adultos e na apreensão de dois adolescentes. O fato ocorreu no município de Senador Guiomard.

As guarnições foram acionadas via COPOM para realizarem a averiguação de um possível disparo de arma de fogo no bairro Chico Paulo. Os policiais se deslocaram ao endereço e seguindo informações anônimas, realizaram um cerco a uma residência que seria utilizada para abrigo dos criminosos.

No interior do imóvel, as equipes policiais localizaram uma garrucha calibre 22; arma de fogo de fabricação caseira calibre 36; um revólver calibre 38; uma arma também de fabricação caseira calibre 20, além de duas munições calibre 22 e seis cartuchos, sendo de calibres 28, 36 e 16. No imóvel, estavam cinco pessoas.

Em outro endereço, no bairro São Francisco, policiais militares apreenderam uma pistola calibre 380, com 16 munições intactas. Três adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos. Todos os envolvidos detidos nas ocorrências informaram pertencer a uma organização criminosa que atua no Estado do Acre.

Fonte: Assessoria da PMAC