Forças de Segurança apreendem mais de 80 quilos de drogas em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul

Uma Guarnição de Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreendeu na noite desta quarta-feira, 27, no bairro Primavera, em Rio Branco, 34 quilos de drogas. Durante a ação, os homens que se encontravam com a substância entorpecente conseguiram se evadir.

Uma denúncia relatava que um veículo estaria realizando o transporte de drogas na região do 2º distrito. Os militares, ao visualizarem o automóvel, iniciaram um acompanhamento e, ao chegar próximo a faculdade Estácio, o condutor deixou um passageiro com um saco de fibra e se evadiu. O outro homem ao notar a presença policial também se evadiu por uma região de mata.

Dentro do saco de fibra, os militares encontraram 34 quilos de drogas, divididos em barras, sendo 10 de cocaína e 23 de oxidado de cocaína. Todo o material ilícito foi encaminhado à Divisão de Repreensão a Entorpecentes (DRE).

APREENSÃO EM CRUZEIRO DO SUL

Em Cruzeiro do Sul, em uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Federal, foi apreendido aproximadamente 50 quilos de drogas, próximo ao Aeroporto Internacional da Cidade. Os policiais, ao interceptarem um veículo Voyage, em que o condutor abandonou o automóvel e se evadiu em uma região de mata, conseguiram localizar 47,95 de substância entorpecente, sendo 32,6 de pasta a base de cocaína e 15,35 de maconha.

O material ilícito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal.

Fonte: Assessoria de Comunicação da PMAC