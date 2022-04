Forças de Segurança apreendem arma de fogo e cumprem mandados em Senador Guiomard

Uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil resultou na apreensão, na tarde desta sexta-feira, 8, de uma arma de fogo e seis munições. O fato ocorreu no bairro Cohab, em Senador Guiomard, sendo ainda cumprido dois mandados de prisão.

Os militares foram acionados para realizarem uma ação conjunta com os policiais civis da Delegacia de Senador Guiomard. As guarnições se deslocaram a Rua José Augusto e em um imóvel conseguiram cumprir dois mandados de prisão contra um homem de 43 e outro de 32 anos.

Durante as buscas no imóvel foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições intactas. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia da Cidade.

Fonte: Assessoria da PMAC