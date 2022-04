Forças Armadas aprovam compra de 35 mil comprimidos de Viagra

As Forças Armadas aprovaram pregões para a compra de 35.320 comprimidos de um medicamento usado, normalmente, para tratamento de disfunção erétil, conhecido como Viagra. Os dados estão disponíveis no Portal da Transparência e no painel de preços do governo federal e foram compilados pelo deputado Elias Vaz (PSDB-GO).

O parlamentar solicitou ao Ministério da Defesa explicação sobre os pregões. “No início do mês tivemos um reajuste alto no preço dos remédios, os hospitais sofrem com a falta de medicamentos e Bolsonaro e sua turma usam dinheiro público para comprar o ‘azulzinho’. É um tapa na cara dos brasileiros”, disse pelo Twitter.

VIAGRA NO GOVERNO. É isso mesmo que você leu! Fiz um novo levantamento e descobri que as Forças Armadas aprovaram compra de 35 mil unidades de viagra. 👇 — Deputado Elias Vaz (@EliasVazGyn) April 11, 2022

De acordo com o levantamento, foram oito processos de compra aprovados desde 2020 por unidades de compra da Marinha, Aeronáutica e Exército. O medicamento aparece com o nome Sildenafila, nas dosagens de 25 mg e 50 mg, nomenclatura genérica para o Viagra.

A maior parte dos comprimidos, 28.320 comprimidos, são destinados a Marinha. Outros cinco 5 mil comprimidos foram aprovados para Exército e outros 2 mil, para Aeronáutica.

O remédio também é usado no tratamento da hipertensão arterial pulmonar.

O Correio entrou em contato com o Ministério da Defesa, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.