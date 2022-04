Foragido da Justiça é preso pela Polícia Militar na Cidade do Povo

Equipes do grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam, na noite desta sexta-feira, 1° de abril, um homem foragido da justiça. A prisão ocorreu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Os militares intensificavam as rondas no Conjunto Habitacional, quando visualizaram um cidadão em fundada suspeita. Ao notar a presença policial, tentou se evadir, mas foi interceptado e abordado. Na consulta criminal, constatou-se um mandado em aberto em desfavor do abordado.

O homem de 42 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Assessoria da PMAC