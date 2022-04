Foragido da Justiça é preso no dia do seu aniversário pela Polícia Militar do Acre

Ao completar 21 anos de idade, no dia 1° de abril, o abordado pela guarnição do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) ganhou um “presente de grego”. O cidadão, que se transitava pelas ruas do bairro Leonardo Barbosa, se encontrava foragido da justiça.

A equipe do GIRO realizava patrulhamento de rotina, quando avistou um cidadão, que ao notar a presença policial tentou empreender fuga do local, pulando algumas cercas, mas os militares, após um cerco policial, conseguiram detê-lo. Durante consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.

O abordado havia sido condenado por 23 anos e 02 meses, em regime fechado, pela Vara da Comarca de Brasiléia. O cidadão foi preso e encaminhado a Delegacia da Cidade.

Fonte: Assessoria da PMAC