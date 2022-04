Fora do BBB22, Pedro Scooby esculacha torcida de Arthur Aguiar e detona: “Não estou disposto”

Na madrugada desta sexta-feira (22), Pedro Scooby gravou o podcast BBB Tá On, e mostrou seu descontentamento com a atitude dos administradores das redes sociais de Arthur Aguiar terem puxado torcida contra ele, fazendo com que ele fosse eliminado do BBB22.

Pedro Scooby e Arthur Aguiar mantinham um bom relacionamento dentro da casa mais vigiada do Brasil e foram aliados durante boa parte do jogo. Sendo assim, ele declarou: “Eu não estou disposto a passar por cima de qualquer coisa pra vencer”, disse ao ficar sabendo da informação.

“Eu respeito porque o jogo é sobre isso. Eu jamais colocaria um ‘fora’ para um amigo meu e também não gostaria que meu administrador tivesse colocado um ‘fora’ pra uma pessoa que eu gosto e tinha uma relação lá dentro”, desabafou Pedro Scooby.

Poucos e bons

“Para mim, eu venci o BBB porque ganhei a amizade do P.A. [Paulo André], do D.G. [Douglas Silva], altos ensinamentos… A experiência foi incrível”, afirmou o ex-marido de Luana Piovani.

“Ele [Arthur] é uma pessoa que eu gosto, aprendi a olhar e admirar o coração dele, mas nós temos personalidades e gostos muito diferentes. Eu sei que essa conexão que eu vou ter com o D.G. e com o P.A. não é possível com o Arthur”, admitiu Pedro Scooby.

O surfista ainda reiterou a conexão que teve desde o início do game com Douglas Silva e Paulo André: “Sempre fui assim, sou muito apegado aos meus amigos. Adoro abraçar e beijar, sou muito intenso nas minhas relações. Dos poucos e bons [amigos] que tenho, esses vão entrar para a lista”, finalizou Pedro Scooby.

