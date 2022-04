Fluminense começa Sul-Americana com goleada sobre Oriente Petrolero

Equipe das Laranjeiras triunfa por 3 a 0 no estádio do Maracanã.

Rio de Janeiro – O Fluminense iniciou a caminha na Copa Sul-Americana com uma goleada de 3 a 0 sobre o Oriente Petrolero (Bolívia), nesta quarta-feira (6) no estádio do Maracanã. Este resultado deixa a equipe das Laranjeiras na ponta da classificação do Grupo H com três pontos.

No seu primeiro jogo após a conquista do Campeonato Carioca, a equipe comandada pelo técnico Abel Braga fez uma boa apresentação, abrindo o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Cristiano aproveitou rebote dado pelo goleiro Quiñónez em chute de Ganso para escorar para o fundo da rede.

O segundo veio oito minutos depois. Samuel Xavier tocou para Árias, que, dentro da área, bateu cruzado.

A vitória da equipe das Laranjeiras foi sacramentada aos 27 minutos da etapa final, quando o zagueiro Zazpe se atrapalhou todo com bola cruzada por Willian Bigode e mandou contra o gol de sua própria equipe.

O Fluminense volta a atuar pela competição na próxima quarta-feira (13), quando visita o Junior Barranquilla na Colômbia. Porém, antes o Tricolor das Laranjeiras estreará no Campeonato Brasileiro, contra o Santos no próximo sábado (9), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Fonte: Agência Brasil