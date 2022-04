Filho mata pai e mãe por se recusarem a dar dinheiro para comprar drogas

Segundo informações do irmão do suspeito, ele era dependente químico. Os pais sustentaram o vício do filho durante a vida toda, mas, desta vez, a mãe se recusou a dar dinheiro para ele comprar drogas. Revoltado, o homem pegou uma faca e a esfaqueou.

O pai ouviu o barulho da confusão de outro cômodo da casa e tentou intervir, momento em que também foi esfaqueado. Os dois idosos morreram.

Depois do crime, o suspeito tentou fugir, mas foi visto por um policial militar. Ele percebeu que estava sendo seguido, tentou agredir o PM e levou um tiro.