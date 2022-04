Figurino da vez no carnaval de rua tapa mas nem tanto

Com apenas adesivos, glitter, tintas ou pequenos círculos de tecido cobrindo os mamilos, mulheres se vestiram com confiança para quebrar limites durante o carnaval. Sem medo de ousar, elas levantam a mesma bandeira: “o corpo é meu e a decisão sobre o que mostrar, também”.

O movimento free the nipples (libertem os mamilos) surgiu em 2014 com uma hashtag nas redes sociais, em referência ao nome do filme dirigido pela ativista americana Lina Esco.

Desprendida, no alto do Morro da Conceição, a cabeleireira Vivian Nunes, de 35 anos, afirma ter superado traumas do passado para conseguir se aceitar e expressar a alegria do amor próprio durante a folia.

A autoaceitação me fez sair com os peitos de fora no carnaval. Eu sou mãe de uma menina de 16 anos. Com a maternidade, o meu peito ficou deformado já que, na amamentação, a minha filha preferia um dos seios. Eu nunca tinha saído com ele de fora, mas hoje eu falei: ‘foda-se’. Eu tenho cabelo grande e ainda coloco ele para frente, mas aceitei que meu seio é desse jeito. A idade e a maturidade me deram segurança para sair assim — contou Vivian, que veio de São Paulo para curtir o carnaval carioca pela segunda vez.

Sentimento é compartilhado pela professora de educação física Lívia Rocha, 29. Ela diz que o carnaval é uma época de experimentação, onde é permitido testar tudo o que nunca se ousou antes.

— É a primeira vez que eu venho com apenas os nipples tapados. Eu me visto com uma blusa para sair de casa, pegar transporte público e andar de Uber. Só quando chego no bloco e percebo que estou em um lugar seguro é que eu me sinto bem para tirar a blusa. Me sinto protegida com meus amigos, que são LGBTs também.