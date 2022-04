FGTS: CAIXA confirma novo lote de até R$1 mil para ESTE grupo

O novo saque de até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) começou a ser liberado na última quarta-feira (20). Na ocasião, os valores do benefício foram liberados para os nascidos em janeiro, segundo informações da Caixa Econômica Federal. Agora, a expectativa é pela liberação do novo saque, que não deve demorar de ocorrer.

De acordo com o cronograma de liberações, a CAIXA vai disponibilizar um novo saque neste sábado (30). Nesse dia, o banco irá liberar o resgate para os nascidos no mês de fevereiro. Essa será a última liberação deste mês de abril.

No mês de maio, o pagamento do FGTS de até R$ 1 mil será liberado para sete grupos distintos: nascidos de março a setembro. O calendário de resgate dos valores seguirá até 15 de junho. Apesar disso, os saques poderão ser feitos até 15 de dezembro.

Como a liberação do FGTS é recente, muitos trabalhadores ainda possuem dúvidas a respeito do saque do benefício. Por isso, confira, a seguir, todas as perguntas e respostas sobre o novo saque extraordinário do FGTS 2022.

Quando o dinheiro do FGTS pode ser sacado?

O saque de até R$ 1 mil do FGTS começou desde a última quarta-feira, 20 de abril (para nascidos em janeiro). Segundo o calendário, os saques continuarão sendo disponibilizados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Veja o cronograma:

• Nascidos em janeiro: 20 de abril

• Nascidos em fevereiro: 30 de abril

• Nascidos em março: 04 de maio

• Nascidos em abril: 11 de maio

• Nascidos em maio: 14 de maio

• Nascidos em junho: 18 de maio

• Nascidos em julho: 21 de maio

• Nascidos em agosto: 25 de maio

• Nascidos em setembro: 28 de maio

• Nascidos em outubro: 1º de junho

• Nascidos em novembro: 08 de junho

• Nascidos em dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão fazer o saque em situações específicas previstas em Lei.

Quem terá direito ao novo saque do FGTS?

Podem efetuar o novo saque do FGTS, todo e qualquer trabalhador que possuir saldo nas contas do fundo. Ou seja, independente se o trabalhador está ativo ou se está desempregado, ele poderá resgatar os valores do fundo. Para isso, basta que exista saldo suficiente em sua conta.

A exigência do Governo para a realização do saque do FGTS é ter valores disponíveis nas contas do Fundo de Garantia.

O valor do saque está limitado a até R$ 1 mil. Sendo assim, mesmo que o trabalhador possua saldo maior, o limite será esse. Já quem possui menos que R$ 1 mil poderá sacar todo o valor disponibilizado.

Quem não poderá receber o FGTS?

De acordo com as regras do Governo Federal, o novo saque do FGTS não poderá ser feito por quem não possui saldo na conta do fundo. Essa exigência vale tanto para contas inativas quanto ativas.

Além disso, está excluído do recebimento dos valores, os trabalhadores que realizaram a antecipação do saque-aniversário do FGTS.

Onde consultar quanto vou receber?

Para quem ainda não sabe, a consulta dos valores a receber do saque extraordinário do FGTS está sendo liberada gradualmente aos trabalhadores por meio das plataformas digitais (aplicativo e site).

A Caixa liberou a consulta pelo site oficial, seguindo os seguintes passos:

• Primeiro acesse ao site fgts.caixa.gov.br;

• Clique na opção “Consulte Aqui” do Saque Extraordinário do FGTS;

• Informe seu CPF ou Número do PIS/NIT/Pasep;

• Informe sua senha, caso não tenha clique na opção “Cadastrar ou esqueceu a Senha”;

• Na tela inicial será exibido o valor exato que receberá assim como a data de saque.

A consulta do FGTS pelo aplicativo poderá ser feita desta forma:

1. Baixe o aplicativo FGTS no seu celular;

2. Faça login no aplicativo;

3. Informe o seu CPF e toque em “Próximo”;

4. Informe sua senha de seis dígitos;

5. Clique em “Entrar”;

6. Na tela inicial do aplicativo, vá em “saldo total do FGTS”;

7. Para acessar a movimentação das contas toque em “acessar meu FGTS” e depois em “ver extrato”;

8. Para tirar o extrato toque em “gerar extrato PDF”.

Fonte: Notícias e Concursos