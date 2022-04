Festival de arte, cultura e dança ocorrerá na Praça Orleir Cameli na sexta-feira (29)

O Arte Cultura Festival de Dança está programa para ocorrer no dia 29 de abril, em Cruzeiro do Sul. O evento contará com muitas apresentações de musica e dança e foi idealizado através da Lei Aldi Blanc – incentivo do Estado para o setor da Cultura. O projeto é para grupos de danças.

O evento acontecerá nesta sexta-feira partir das 19h às 23h horas com cinco grupos de dança da cidade. E também terá venda de comidas para fortalecer a economia solidaria da cidade.

Os Grupos que irão se apresentar será o Tucumã, Triplo X, Companheiro de Show de Ritmo, Acre Dance, explosão de ritmo e Swing da Mata.