Festa do padroeiro São Jorge acontece neste fim de semana

A Paróquia São Jorge, localizada na rua 12 de outubro, 385, bairro Placas, realizará, durante os dias 23 e 24 de abril, a Festa do Padroeiro São Jorge.

Neste sábado, às 8h, terá a Santa Missa Solene, celebrada pelo Padre Ângelo. Às 18h, Procissão com a imagem de São Jorge, que contará com a presença das Forças Armadas, de quem o santo é Padroeiro. E para finalizar uma missa solene, às 19h, celebrada pelo Padre Josivan Severino, Cssr.

No domingo, 24, a partir das 19h, haverá a Quermesse com comidas típicas, brincadeiras, espaço infantil, bingos pequenos e o grande bingo da noite, que sorteará R$ 6 mil em prêmio.

A cartela, no valor de R$ 10, pode ser adquirida no local ou através do número (68) 99238-8406.