Fernanda Souza assume namoro com mulher e Thiaguinho reage

Fernanda Souza revelou o romance com Eduarda Porto nesta sexta-feira (22). É o primeiro relacionamento que a atriz assume publicamente desde o fim do casamento com Thiaguinho, que chegou ao fim em outubro de 2019.

Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor!”, escreveu Fernanda na legenda.

Thiaguinho também fez questão de parabenizar Fernanda Souza e Eduarda Porto após a atriz assumir o namoro. É o primeiro relacionamento público da artista desde o fim do casamento com o cantor.

“E amor é pra sentir, não pra entender… Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo meu carinho e respeito. Vocês sabem o quanto! E você tem que ser feliz. Porque você é foda! Eternamente ao seu lado!”, escreveu o ex-marido e amigo de Fernanda.

Eduarda possui um perfil no Instagram, privado, e é seguida por cerca de 200 pessoas. Na área de comentários, amigos famosos de Fernanda celebraram o namoro. “Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ver duas das minhas melhores amigas namorando. Zerei a vida”, disse Bruno de Luca. “Meu Deus! Tudo!”, escreveu Luísa Sonza.

Por No Amazonas é Assim