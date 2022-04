FEMINICÍDIO: Homem mata a esposa a golpes de faca, no interior do Acre

Um homem identificado como Juscelino Ramos de Lima, de 57 anos, é o principal suspeito de matar a dona de casa, Renilde Sousa dos Santos, de 50 anos a golpes de faca.

O crime aconteceu na casa do casal, localizada na zona rural de Brasiléia, no Ramal Aurora no km 75, na BR 317 – Estrada do Pacífico, sentido Brasiléia/Assis Brasil.

Segundo o delegado de Polícia Civil Luís Tonini, o corpo da vítima foi encontrado por sobrinha do casal que teria ido a casa dos tios em busca de algo para fazer o café da família.

Ela contou a polícia que encontrou a tia morta e o tio dela agonizando, também ferido a golpes de faca.

Ela levou o tio ao Hospital Regional do Alto Acre, Raimundo Chaar, onde a polícia foi informada do ocorrido.

O corpo da mulher foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal- IML.

O homem continua internado, sob escolta da polícia é tão logo receba alta médica, será encaminhado a delegacia para flagrante de crime de homicídio, já que ele confessou a polícia que matou a mulher durante discussão.

