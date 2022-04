Fantasia de Princesa da Tuiuti rasga e deixa genitália à mostra

Não bastasse a polêmica com a rainha de Bateria da Paraíso do Tuiuti, Thay Magalhães, a princesa Mayara Lima sofreu um acidente em frente ao primeiro módulo de jurados. A fantasia da moça arrebentou, deixando parte da genitália à mostra. Tal falta pode ocasionar perda de pontos para a escola.

A passagem das duas beldades pela Marquês de Sapucaí, aliás, não foi das mais tranquilas. Não que Thay Magalhães e Mayara Lima tenham se desentendido ou algo do tipo — pelo contrário, a sintonia entre ambas na pista surpreendeu. O problema foram justamente os pequenos acidentes com as fantasias de ambas (no caso de Thay, na parte superior das vestimentas, expondo o seio).

A primeira a ter problemas foi Mayara. Em frente ao primeiro módulo de jurados, a princesa esticou demais a perna em um passo e rasgou a parte de baixo da roupa. Constrangida, ela continou sambando, mas a todo momento se cobria com as mãos. Auxiliares na lateral do desfile correram de um lado para o outro, até que arrumaram uma calcinha lilás, que a princesa vestiu para seguir desfilando.

Já Thay Magalhães viu soltar uma parte de cima da sua fantasia, ficando alguns minutos com o seio direito à mostra. No entanto, ela não precisou de ajuda e consertou sozinha a fantasia, seguindo na pista.

Mas apesar dos problemas, a dupla real da Tuiuti deixou os problemas pré-desfile para trás. Na Avenida trocaram sorrisos, o que não foi visto nos ensaios, e fizeram sinais para trocarem de lado na pista, indo saudar o público, uma mostra de que a paz estava selada. Sem ouvir gritos com o nome da rival, Thay Magalhães esteve mais à vontade no cargo e mostrou carisma e disposição. Mayara, por sua vez, exibiu com louvor o samba no pé que a tornou famosa em um vídeo da Prefeitura do Rio, que viralizou nas redes sociais.

A controvérsia entre Thay e Mayara começou quando esse vídeo repercutiu nas redes, desencadeando uma onda de torcedores pedindo por ela à frente dos ritmistas. Atacada nas redes, Thay Magalhães chegou a excluir suas redes sociais. Neste sábado, a rainha chegou a ser saudada pelo público e ficou com os olhos marejados, mas segurou as lágrimas para não borrar a maquiagem:

— Os humilhados serão exaltados, e eu sabia que esse dia iria chegar. Só eu sei o que passei nesse período, o que tive de ler, de ouvir. Mas eu sou uma pessoa muito humilde, muito centrada e mantive a cabeça no lugar — disse Thay na concentração.

Enquanto isso, a “rival” Mayara Lima também fazia os últimos aprontos para entrar na Avenida:

— Cada uma tem o seu espaço. Ela (Thay) faz o trabalho dela, eu faço o meu — resumiu Mayara, acrescentando que desfilar ao lado da rainha “vai ser ok”: — A gente está aqui em prol da Tuiuti. Nos víamos nos ensaios da escola mesmo.

A rainha de bateria também preferiu não polemizar:

— O prazer é todo meu. A Mayara tem muito para me ensinar, como me ensinou, assim como o mestre Marcão. Eu tenho muito orgulho de dividir o reinado com ela.

As sandálias que Thay vai usar foram supervisionadas por seu estilista. Depois que Grazi Massafera revelou que teve as suas sabotadas e cortadas para cair em seu primeiro ano de reinado na Grande Rio, as estreantes estão mais espertas:

— Eu nem vi, mas ele rezou, botou vários lacres. Vou entrar com muita fé de que tudo vai dar certo. Sou uma mulher de fé.

A Paraíso do Tuiuti é a primeira a escola a entrar na Avenida na segunda noite de desfiles do Grupo Especial. Outras cinco agremiações passarão pela Sapucaí até a manhã de domingo.

Por Extra