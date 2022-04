Famosos dão show de ingratidão, desprezam Faustão, se recusam a pisar na Band e bastidores vivem mal-estar

Buscando ter um padrão de excelência a nível Globo, Faustão não aceita menos que grandes celebridades em seu programa na Band, mas, para sua tristeza, alguns artistas estão simplesmente se negando a ir até a emissora do Morumbi, como é o caso de Grazi Massafera, Bruna Marquezine, Gio Ewbank, Bruno Gagliasso e até Fernanda Souza.

É isso mesmo, fontes exclusivas do TV Foco diretamente da produção do veterano alegaram que o time de ex globais estão dando a famosa desculpa da agenda lotada para não aceitar o convite. Como se isso não bastasse, alguns nem se dão ao trabalho de responder ao contato da equipe da Band.

Todos os citados têm algo em comum: eles já tiveram vínculo com a Globo algum dia, mas romperam seus contratos fixos. Por mais que não tenham uma cláusula proibindo a visita a Faustão, eles simplesmente optam por não comparecer.



Faustão, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso (Montagem: TV Foco)

Em sua época de Globo, Faustão usava todo o seu espaço no Domingão, líder de audiência, para dar espaço aos artistas. Tanto Grazi Massafera quanto Bruna Marquezine, Gio Ewbank, Bruno Gagliasso e Fernanda Souza já participaram do programa na época de ouro do veterano.



Fernanda Souza, Bruna Marquezine, Grazi Massafera e Faustão (Montagem: TV Foco)

Seria a mudança de emissora o fator decisivo para não aceitar o convite? Por qualquer motivo que seja, o desprezo ao novo programa do comunicador pode ser visto como uma ingratidão, afinal, Faustão sempre foi bem relacionado na Globo e fazia questão de dar a visibilidade que os artistas mereciam.

PARA PIORAR, O MAL ESTAR…

Para piorar, a exigência de grandes estrelas tem causado um mal-estar nos bastidores da Band. O motivo? A equipe de Faustão convoca determinado artista, que aceita a proposta. Mas, caso alguém com fama maior confirme para o mesmo dia, a ordem é que cancele com o anterior.

Sendo assim, o “faz convite/retira convite” tem pegado mal com as assessorias que são dispensadas de última hora, e com motivo.

Fonte: Tv Foco