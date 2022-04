Famosa expõe vida amorosa de Larissa Manoela e confirma que atriz está pegando João Guilherme e Neymar

Larissa Manoela está solteira desde o mês de outubro de 2021 quando terminou o namoro de dois meses com André Luiz Frambach. Mas, parece que a fila andou para a atriz da Globo. Isso porque uma grande fofoca tomou conta da mídia na noite deste sábado, 2 de abril, e surpreendeu todo mundo.

Enquanto gavava uma série de stories no Instagram, Bil Araújo acabou flagrando um áudio da conversa de Sarah Fonseca com outros famosos. Na ocasião, eles estavam conversando sobre a vida pessoal de Larissa Manoela. Sem saber que estava sendo gravada, a ex-BBB deixou escapar uma importante revelação.

Segundo Sarah Fonseca, Larissa Manoela estaria ficando com João Guilherme, seu ex-namorado, e Neymar. A notícia, como era de se esperar, caiu como uma bomba na mídia e surpreendeu todo mundo. Além do choque pelo fato dela está ficando com o filho de Leonardo, o nome do jogador também gerou comentários.

“Ela está podendo, hein? A Larissa Manoela está pegando o João Guilherme e o Neymar”, disparou Sarah Fonseca. Enquanto a ex-BBB soltava a fofoca na mesa para outros colegas, Bil Araújo continuava filmando sem perceber que estava captando a conversa e tudo acabou repercutindo publicamente.

RUMORES DE GRAVIDEZ

Larissa Manoela é uma das atrizes mais famosas da atualidade e isso não há como negar. A artista, que atualmente vive seu primeiro papel na Globo em Além da Ilusão, usou as redes sociais para abrir o jogo sobre uma suposta gravidez.

Em sua conta no Twitter, Larissa Manoela escancarou detalhes do quão surpresa ficou ao ver o rumor ganhar forças nas redes sociais e descartou qualquer possibilidade de estar grávida.

A atriz da Globo também admitiu que já não se importa mais com este tipo de comentário pois já está acostumada com a situação. “Surpresa falarem que em 2022 eu posso engravidar? Que nada! Me arrumam gravidez todo ano”, escreveu ela em um post.