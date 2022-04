Família pede doação para criança que perdeu a mãe no parto

A vida do pequeno Gabriel, 26 dias de vida, mal começou e ele já enfrenta grandes dificuldades. Perdeu a mãe ao nascer e, hoje, conta com a solidariedade da população para sobreviver.

Gracia Maria Soares, amiga da mãe do pequeno, que teve hemorragia e pré eclampsia no momento do parto, vendo que a estava difícil pra irmã tia de Gabriel cuidar já que tomava conta de mais três crianças, resolveu pegá-lo pra cuidar.

O pai do menino é trabalhador rural e não tem como se ausentar do trabalho para cuidar dos filhos, que viviam aos cuidados da mãe.

Gracia está com Gabriel e pede doações de fraldas descartáveis, produtos de higiene e leite (NAN 1). Eles residem na Avenida Estado do Acre, 16, bairro Aeroporto Velho. Quem quiser contribuir com quantia em dinheiro a chave PIX é 391.171.462-91 no nome de Gracia Maria Soares.

A criança passou por avaliação pediátrica e foi encaminhada ao Pronto-Socorro da capital por apresentar bronquite.