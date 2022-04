Família busca por homem desaparecido deste segunda-feira, 18

Antônio Marcos da Costa Silva, 26 anos, saiu do Bujari para Rio Branco, capital do Acre, na última segunda-feira 18, para a casa de um primo, porém o homem sequer chegou ao destino.

Desesperados, familiares estão divulgando o desaparecimento de Antônio nas redes sociais. “A gente liga e o celular dele cai na caixa postal”, disse Sandra Silva, irmã do homem.

Ainda segundo familiares, ele não tem envolvimento com drogas e, no momento, estava solteiro, desempregado e tem um filho para criar.

Quem souber do paradeiro de Antônio pode ligar no telefone (68) 99919-9203, falar com Sandra.