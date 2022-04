Falha mecânica pode ter ocasionado acidente que deixou ciclista gravemente ferido

O acidente envolvendo uma caminhonete e uma bicicleta, no fim da tarde desta terça-feira, 12, na Amadeo Barbosa, próximo ao estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito de Rio Branco, Acre, pode ter sido ocasionado por falha mecânica no veículo.

Segundo foi apurado por nossa equipe de reportagem, o condutor estaria levando a caminhonete, que presta serviço para o estado, para o mecânico, quando nas proximidades do estágio o volante rodou sozinho para o lado jogando o veículo contra o ciclista Ícaro Ferreira da Silva, 18 anos.

A viatura 01 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi enviada para o local e levou a vítima ao Pronto-Socorro entubada e em estado grave.

O condutor fugiu do local temendo ser linchado por populares que presenciaram o acidente, que arremessou o ciclista cerca de 50 metros.

Uma fonte informou a nossa equipe que a família do condutor está prestando todo apoio aos familiares de Ícaro, que voltava no trabalho no momento em que sofreu o acidente.

O paciente se encontra internado em estado grave, na emergência traumática com entubação orotraqueal e devido a pupila está em tamanho desigual teve um possível Traumatismo Craniano Encefálico (TCE). Além de apresentar ferimentos no couro cabeludo, quadril, lado direito e supercílio.

Entramos em contato com a assessoria do governo para confirmar se a caminhonete presta, de fato, serviço para eles, mas até a publicação desta matéria não obtivemos resposta.