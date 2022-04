Fafy Siqueira revela que ‘saiu do armário’ quando cansou de mentir

Fafy Siqueira abriu o jogo sobre seu casamento com Fernanda Lorenzoni durante sua participação no Caldeirão com Mion, da TV Globo.

A atriz de 67 anos participou do quadro Tem ou não tem ao lado da esposa e, em conversa com Marcos Mion, explicou por que decidiu “sair do armário” há tão pouco tempo.

“A Fernanda é a minha esposa há 6 anos. É legal porque eu nunca saí do armário. Sempre fui dentro do armário pra caramba. Há dois anos, me perguntaram se eu tinha caído, me machucado, e quem estava comigo. Eu cheguei na sala e disse: ‘Tô de saco cheio de mentir’ e falei a verdade: ‘com a minha esposa'”, relembrou.

Na época, a revelação foi feita durante uma entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo. Fafy sofreu um acidente doméstico em que quebrou três costelas e declarou que estava sendo cuidada por Fernanda.

Na sequência, o apresentador também comentou a demora de Siqueira para assumir Fernanda Lorenzoni. “Que pena que demorou tanto pra você tomar essa decisão, ter essa confiança e essa paz de espírito de falar isso. Ainda é uma pena. É o resquício de uma geração preconceituosa, guardada a sete chaves, um segredo. Hoje em dia as coisas evoluíram”, destacou.

As duas conheceram quando trabalhavam juntas em uma peça da escritora Fernanda Young (1970-2019). “Ela era diretora assistente e aí vinha essa garotinha encher meu saco, minha paciência e eu dava foras nela. Só que tudo que ela falava dava certo e a coisa foi indo”, disse a comediante. “Ela foi amolecendo o coração”, acrescentou Fernanda, que é 35 anos mais nova do que Fafy.

E vamos de dancinha com o Mion que o #Caldeirão tá on! 😎 pic.twitter.com/L4VcNSLwJJ — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 9, 2022

Fonte: Correio Braziliense