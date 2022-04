Ex-Mendigo posa em Porsche conversível para tirar fotos com fãs pobretões

Desde que ganhou fama nacional, o ex-mendigo Givaldo Alves, que aliás ainda poderá ser preso se a justiça considerar estupro de vulnerável, tem mudado de vida. Primeiro as entrevistas, depois a assessoria de trade, depois as polêmicas até chegar nos camarotes de influenciadores e por fim ao conseguir colar no meio da alta sociedade por meio de contatos alheios.

Nessa semana, Givaldo , de 48 anos, foi visto dirigindo Porsche conversível avaliado em mais de R$ 500 mil, no Rio de Janeiro.

O mais novo influenciador digital recentemente passeou de helicóptero, ele também esteve presente no camarote no Carnaval do Rio de Janeiro na semana passada.

Além de momentos de ostentação, o ex-morador de rua também vem colecionando polêmicas com famosos. Ele anunciou que processou a advogada Dr. Deolane após ter dito que para ela o que aconteceu foi “estupro de vulnerável”.

Ele chamou atenção na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e atraiu olhares das pessoas que passavam.

Durante o Carnaval, Givaldo foi criticado por ter ido a um dos camarotes da Sapucaí.

Por No Amazonas é Assim