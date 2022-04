Ex-funcionário da Globo desmascara Faustão, diz como ele tratava os mais humildes e detona exigências

Faustão, sem sombra de dúvidas, é tido como um dos grandes apresentadores da televisão brasileira. Ao longo dos últimos 30 anos, o famoso esteve de contrato fechado com a Globo. Mas, tomou a decisão de voltar para a Band e teve seu recomeço no início do mês de janeiro.

Além de todo o prestígio que tem à frente de seus trabalhos, Faustão também chama atenção por conta de um detalhe curioso. Acontece que o apresentador é conhecido por ter um coração gigantesco. Tanto que um ex-funcionário da Globo, que não quis se identificar, decidiu expor a verdadeira face do apresentador.

Tanto que segundo esse ex-funcionário, Faustão tratava todos os funcionários da melhor forma possível. Ele contou que todos os funcionários que trabalhavam na equipe do programa do apresentador na Globo veneravam o patrão. Tanto que ele já chegou a dar até uma casa para um operador de câmera que morava de aluguel.

Mas, para receber uma boa ação de Faustão, o apresentador faz uma severa exigência que a pessoa não conte nada. “Fausto é inspiração, aprendi muito com ele! Acredito que, independente do que tenha acontecido, ele continuará num lindo caminho de sucesso e aprendizados!”, disse Aline Riscado, que trabalhou com o famoso.

“Pelo pouco que conheci dele, um homem de fibra, inteligente, talentoso, caridoso, imagino que ele esteja grato e animado para as próximas oportunidades”, seguiu Aline Riscado. A ex-bailarina da equipe do apresentador, é apenas uma das famosas que já falaram da generosidade de Faustão.

Por TVFOCO