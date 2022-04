O advogado Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, disse nesta terça-feira (12) que o ex-BBB abriu os olhos pela primeira vez e tentou se comunicar com as mãos e rosto.

“Ele abriu os olhos. Dormia e acordava. Está mais lúcido desde que deu entrada no HC. Está acordado, apesar da sedação (sedação baixa) e também está mais calmo. Tentou se comunicar com as mãos e rosto. Agora é aguardar a extubação nos próximos dias”, disse o advogado em vídeo publicado nas redes sociais.