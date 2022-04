Estrelão mira primeira vitória na Série D; Tufão é o adversário

Com um ponto somado fora de casa na estreia do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, no empate contra o Trem-AP por 2 a 2, o Rio Branco retorna a campo neste domingo (24), às 16h, no estádio Florestão, para encarar o São Raimundo/AM.

Reforço de Ciel

O técnico interino Francisco de Assis, o Chicão, para o confronto, poderá contar com o reforço do meia Ciel, de 36 anos. O atleta, que disputou o estadual pela Adesg acertou durante os últimos dias sua transferência para o “Mais Querido” e seu nome foi publicado na última sexta-feira (22) no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ciel tem passagens pelas equipes da Adesg (2008-2009-2011-2022), Plácido de Castro (2010 e 2018), Independência (2012), Juventus (2013), Atlético-AC (2014-2015-2020-2021), Galvez (2016 a 2019). O craque ainda atuou pelas equipes do Humaitá (2016) e Adesg (2017) nas conquistas dos títulos da Segunda Divisão de 2016 e 2017, respectivamente.

Baixas

Por outro lado, o técnico Chicão terá a baixa do meia Alexandre. O atleta tem uma lesão no pé esquerdo e vai desfalcar o Rio Branco neste final de semana o Rio Branco contra o Tufão. O período de recuperação do meia será de 15 dias.

Afastado

Outro atleta que não encara o São Raimundo/AM é o lateral esquerdo Johnson. O jogador está afastado do elenco por indisciplina. Segundo informações, o jogador teria desrespeitado o técnico interino Francisco de Assis (Chicão).

Fonte: Acrenews