Estado possibilita realização de diálise aos pacientes renais do Alto Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), contratou a Clínica do Rim para realizar procedimentos de diálise aos pacientes do Alto Acre. Desde o início dos serviços, no dia 28 de março, 26 pessoas estão sendo assistidas.

O coordenador da regional do Alto Acre, Pablo Marques, explica como estão ocorrendo esses atendimentos: “Nesta proporção, as diálises estão acontecendo em dois turnos, sendo segunda, quarta e sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde”, destacou.

Na clínica é realizada a diálise ambulatorial, que é um procedimento que pode ser feito no domicílio e consiste na realização de trocas das bolsas de diálise, que o próprio cliente ou cuidador devidamente treinados podem fazer.

Além disso, o contrato também garante a realização da diálise aguda aos pacientes graves que estão internados no Hospital Raimundo Chaar, sendo, neste momento, apenas um.

