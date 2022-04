Estado leva mutirão de atendimentos especializados para o município de Plácido de Castro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Prefeitura de Plácido de Castro, vai levar entre os dias 23 e 24 deste mês, próximo fim de semana, um mutirão de atendimentos multiprofissionais realizados por intermédio do Programa Saúde Itinerante Especializado. Os serviços serão ofertados na Escola Estadual Franklin Roosevelt, localizada na região central do município.

“O objetivo é reduzir a demanda reprimida de pacientes que aguardam na fila de espera do sistema de regulação da saúde, realizando atendimentos nas especialidades de otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. Ao todo, serão enviados ao município 19 profissionais de saúde”, explicou Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde.

A previsão é atender aproximadamente 400 pacientes neste mutirão. Nesta mesma ação, o governo disponibilizará a realização de exames como ultrassonografias, exames laboratoriais, de endoscopia, atendimentos de enfermagem, serviço social e entrega de medicamentos.

“Verificamos qual a necessidade do município e estamos fazendo o caminho inverso, ao invés do paciente se deslocar a Rio Branco, nós estamos levando esses atendimentos, na sua integralidade, para o município onde residem. Esta tem sido uma preocupação dos nossos gestores, que já têm cronograma definido para levar o mesmo serviço a outros municípios”, destacou Rosimary Vânia Fernandes, chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada da Sesacre.

Esta é a segunda edição do mutirão realizado por meio do Programa Saúde Itinerante Especializada da Sesacre. A primeira se deu entre os dias 9 e 10 deste mês, no município de Sena Madureira.

Lá foram realizadas 120 consultas médicas de ortopedia; 53 de ginecologia obstetrícia; 38 consultas pediátricas; 99 atendimentos de enfermagem; 15 atendimentos direcionados ao Serviço Social; 60 emissões de receitas; 34 exames laboratoriais; 9 exames preventivos do câncer de colo de útero, entre outros, totalizando 606 atendimentos.

Fonte: Agência Acre