Estado lança edital de chamamento para contratação de materiais gráficos

Um edital de chamamento para contratação de materiais gráficos foi publicado do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC) desta quarta-feira, 6. A Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), por meio do Programa de Compras Governamentais (Comprac), está realizando o chamado para atender a Secretaria de Educação e Esportes (SEE).

A aquisição dos materiais atende ao anseio dos empresários locais em possuir condições de competitividade para participar do fornecimento de insumos para o estado, aumentando a geração de emprego e renda.

“Estamos dando seguimento aos trabalhos de contratação por intermédio do programa. Convidamos os empresários locais a aderirem ao Comprac, pois o credenciamento representa a democratização na participação das indústrias acreanas interessadas em fornecer para o Estado”, pontua o gestor da Seict, Assurbanipal Mesquita.

Os produtos gráficos serão destinados ao atendimento dos alunos da rede pública estadual de ensino. O programa também já está com o edital de contratação de confecção em aberto. As aquisições irão contemplar os 144.600 alunos das mais de 600 escolas das zonas urbana e rural dos 22 municípios do estado.

A SEE foi a primeira secretaria a aderir ao programa, reafirmando a valorização das indústrias locais, informa Mesquita.

Os editais estão disponíveis no site comprac.acre.gov.br durante toda a sua vigência, bem como na sede da Seict, em Rio Branco, podendo ainda ser solicitada cópia nos seguintes endereços eletrônicos: [email protected] ou [email protected]

Fonte: Agência do Acre