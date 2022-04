Estado inicia primeiros atendimentos a gestantes de alto risco na Policlínica do Tucumã

Com o objetivo de pôr em prática um novo modelo de assistência às gestantes de alto risco no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), iniciou nesta segunda-feira, 11, atendimentos de pré-natal voltados a esse público na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco.



Gestante recebendo atendimento. Foto: cedida

O procedimento dessa assistência é acolher as gestantes no modelo de atenção às condições crônicas, proposto pelo Planificação da Atenção à Saúde, o PlanificaSUS.

“Nesse novo modelo, os atendimentos serão ofertados por uma equipe multiprofissional e o especialista, que contemplará de forma integral e integrada todas as necessidades da gestante de alto risco”, destacou a coordenadora do PlanificaSUS no Acre, Emanuelly Nóbrega.



Equipe técnica realizando as orientações. Foto: cedida

Os primeiros atendimentos estão sendo realizados neste período de transição, tendo em vista que a proposta da Sesacre é tornar a Policlínica do Tucumã um ambulatório de atendimento especializado a essa clientela, sendo a demanda de todo o estado regulada e concentrada na unidade.

Fonte: Agência do Acre