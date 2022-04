Estado honra militares da PM e Corpo de Bombeiros ao cumprir calendário de promoções

O governo do Estado realizou, nesta quarta-feira, 20, a formatura de 40 oficiais da Polícia Militar do Acre (PMAC) e Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC). A cerimônia realizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco, contou com a participação do governador Gladson Cameli que, durante sua administração, tem honrado o calendário de promoções de servidores das duas instituições.



Nesta quarta-feira, 20, o governo do Estado realizou a formatura de oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Foto: Diego Gurgel/Secom

Para abrilhantar ainda mais a solenidade, o público presente prestigiou uma apresentação especial dos dois helicópteros Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e de uma aeronave da Casa Militar , que sobrevoaram o local do evento.

A ascensão a novos postos é um dos momentos mais importantes na carreira militar. Além da valorização profissional e realização pessoal, estes servidores assumem novos desafios e responsabilidades decorrentes da hierarquia estabelecida na PMAC e CBMAC.



Governador Gladson Cameli falou sobre os avanços conquistados na Segurança Pública nos últimos três anos. Foto: Diego Gurgel/Secom

O governador Gladson Cameli parabenizou os militares pela conquista e aproveitou para rememorar os feitos alcançados em sua gestão em prol do fortalecimento das forças estaduais de segurança. De acordo com o chefe do Executivo, todos os esforços têm surtido efeitos positivos em prol da população acreana.

“Assumimos o governo com profissionais desmotivados e cheio de incertezas. Em pouco tempo, conseguimos avançar muito. Valorizamos estes nossos guerreiros, adquirimos novas viaturas e equipamentos, contratamos mais policiais e abrimos concurso público. Nesta solenidade, deixo a minha continência em sinal de respeito a cada um de vocês que estão sendo promovidos e desejo ainda mais sucesso”, frisou.



Segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, Ismaira Argolo estava entre os militares promovidos. Foto: Diego Gurgel/Secom

Desta vez, 23 militares do Corpo de Bombeiros e outros 17 profissionais da Polícia Militar conseguiram a promoção. Entre os agraciados está a segundo-tenente Ismaira Argolo. “Este é um momento de muita superação e gratidão de todos que lutaram. O trabalho continua e a responsabilidade só aumenta a partir de agora”, afirmou.

Após 28 anos de serviços prestados à sociedade, Fredson Araújo se tornou coronel da PM, o mais alto cargo da corporação. “Sabemos o quanto é difícil chegar até aqui e o sentimento é de dever cumprido. Isso nos obriga a servir e proteger a população com mais dedicação”, declarou.



Ao todo, 23 militares do CBMAC e outros 17 da PMAC alcançaram novos postos hierárquicos nas instituições. Foto: Diego Gurgel/Secom

O comandante do CBMAC, coronel Charles Santos, destacou o comprometimento do Estado na valorização dos agentes de Segurança Pública. “Nos últimos três anos, o governo do Acre tem cumprido, sempre na data certa, o ato de promoção destes militares, que tanto buscam batalhar e cumprir suas funções da melhor maneira possível”, observou.

Veteranos são homenageados

A cerimônia também foi marcada por homenagens aos militares que ingressaram nos quadros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros em 1987. Naquele ano, 451 profissionais incorporaram nas duas instituições, um dos maiores contingentes da história. Os ex-combatentes ganharam placas e certificados, que reconheceram a dedicação pelas três décadas que atuaram na defesa da sociedade acreana.



Militares que ingressaram em 1987 foram homenageados durante a cerimônia. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Nossa missão foi árdua e recheada de muitas dificuldades. Não tínhamos coletes balísticos, viaturas modernas e motocicletas, muito menos munições e armamentos apropriados. A maior parte do policiamento era feito a pé, sob chuva e sol. Mesmo assim, seguimos em frente, sem recuar, sem cair e sem temer”, recorda Moisés Silva, coronel da reserva remunerada.

Para o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, os militares aposentados são dignos de receberem a deferência. “Esta é uma homenagem muito justa a estes profissionais, que tanto se dedicaram durante o período em que estiveram na ativa. Todos eles merecem o nosso respeito e reconhecimento”, disse.

