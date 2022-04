Estado e município inauguram sala de coleta de exames no Bujari

Exames serão coletados no município e encaminhados ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco, com resultados prontos em 24 horas.

Parcerias em prol do bem-estar da população é no que se resumem as articulações do governo do Acre com as administrações municipais. Nesta sexta-feira, 1º, mais um projeto foi concretizado: a inauguração da sala de coleta de de sangue para a realização de exames, no Bujari, a pouco mais de 20 quilômetros de Rio Branco.



Um sonho realizado, em que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Into-AC, e a Prefeitura do Bujari se uniram para garantir o conforto dos bujarienses.

“Hoje, nossa equipe estabelece parcerias com todos os municípios, e existe a necessidade de acompanhá-las. Com isso estamos conseguindo implantar as salas de coletas”, destacou a diretora da Rede de Atenção à Saúde, Jocelene Soares.

O prefeito do Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, destacou os investimentos do Estado no município: “Com esta gestão, estamos tendo resultados que em 20 anos não foram obtidos”.



Convidado de honra, o ex-funcionário aposentado do Bujari Emílio Mendonça trabalhou durante anos realizando coleta de sangue dos pacientes. Foto: Odair Leal/Secom

Convidado de honra, o ex-funcionário aposentado do Bujari Emílio Mendonça trabalhou durante anos realizando coleta de sangue dos pacientes que chegavam ao Centro de Saúde Raimunda Porfírio de Brito Ramos. “Agradeço ao convite, e eu vejo que agora vai ter um impulso. E tenho certeza que irá ainda mais para frente”, declarou.

Nova realidade

Antes os pacientes tinham que se deslocar a Rio Branco para um novo atendimento para, por fim, realizar os exames. Mas, a realidade agora é outra, pois as amostras serão colhidas no município, encaminhadas ao Into-AC, analisadas e terão resultado em 24 horas.

O Laboratório de Análises Clínicas do Into-AC tem capacidade para a realização de mais de 30 tipos de exames, sendo eles: hemograma, coagulação sanguínea (TAP E TTPA), glicose, ureia, creatinina, cálcio, magnésio, sódio, cloreto, potássio, desidrogenase láctica, gama glutamil transferase, enzimas TGO e TGP, fosfatase alcalina, bilirrubinas, lactato, fósforo, proteínas totales, albumina, ácido úrico, colesterol total e frações, triglicerídeos, amilase, lipase, creatinoquinase (CK e CKMB), troponina, RT-PCR, ferritina, dímero D e urina.

A mediação para a instalação da sala e laboratório responsável pela análise das amostras foi realizada pela Divisão de Organização de Apoio Diagnóstico (Divoad), ligado ao Departamento de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar da Sesacre.

