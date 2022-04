Estado contrata moderno sistema para manutenção da frota de veículos da Saúde

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), participou de pregão eletrônico junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), para a contratação de empresa que efetue serviços de manutenção à frota de veículos da instituição.

A tática, internamente conhecida como “carona”, utilizada por demais setores da sociedade, pretende gerar maior economia dos recursos públicos e estimula a movimentação do mercado, fomentando a competitividade entre as empresas, o que ocasiona a baixa de preço.



O sistema Prime, ferramenta contratada por meio do Pregão Eletrônico, conta com um conjunto de 15 oficinas no estado. Foto: arquivo Secom

O sistema Prime, a ferramenta contratada por meio do pregão, conta com um conjunto de 15 oficinas no estado, valorizando a mão de obra local. Além disso, garante um serviço rápido, tendo em vista as várias opções dentro do complexo sistematizado.

“Dessa maneira, o Estado não possui nenhum vínculo direto com oficinas, e temos ainda uma economia de cerca de 30% aos cofres”, explicou o chefe da Divisão de Transportes da Sesacre, Weverton Souza.

O gerenciamento informatizado para a manutenção de veículos justifica- se pela necessidade de preservação preventiva e corretiva da frota, bem como do fornecimento de peças e acessórios multimarcas, incluindo pneus, câmeras, óleos, baterias, filtros, lubrificantes e outros itens, mantendo-a em circulação e segurança.

O contrato em tela também visa alcançar, por meio de monitoramento eletrônico, o uso racional dos recursos públicos, respeitando os princípios constitucionais e morais que regem a administração estatal e obtendo o controle padronizado dos serviços.

A execução dos serviços em tela por parte da Sesacre tem a expectativa de alcançar os seguintes resultados:

– Controles dinâmicos e eficazes, que conferem veracidade às informações e permitem melhor fiscalização;

– Redução do número de procedimentos licitatórios;

– Flexibilidade do sistema de manutenção e reboque dos veículos, por acesso facilitado a uma rede de serviços com qualidade e preços adequados;

– Agilidade nos procedimentos;

– Obtenção de informações sobre a manutenção e reboque dos veículos, em tempo hábil para tomada de decisões corretivas;

– Melhor gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva pelo controle de quilometragem e consumo por parte dos veículos, por meio de avisos programados de manutenção preventiva gerados pelo sistema;

– Maior eficiência e economicidade, considerando que, a cada majoração de preços, não se faz necessário um reequilíbrio econômico do contrato;

– Maior agilidade e dinamismo na prestação dos serviços de transporte.

A manutenção corretiva compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras e concessionárias de automóveis que venham a ocorrer fora do estabelecido para manutenção preventiva, para correção de falhas aleatórias resultantes do desgaste ou deficiência de operação, manutenção ou fabricação. Inclui os defeitos originados por término de vida útil dos componentes, por defeitos em peças ou sistemas ou por motivo de colisão. Visa garantir também a operacionalidade do veículo ocasionalmente desativado em decorrência de defeitos, bem como reparar avarias, além de propiciar a segurança de pessoas e materiais.

São exemplos de manutenção preventiva: troca de pneus; alinhamento e balanceamento de rodas; troca de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; lubrificação de veículos; lavagem simples; lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador etc; substituição de itens de motor; limpeza de motor e bicos injetores; regulagem de bombas e bicos injetores.

Fonte: Agência do Acre