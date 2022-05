Esposa vê Carlos Alberto dormindo, sai de fininha e manda R$ 45 mil pelos canos: “No avião”

A esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, Renata Domingues, vive uma relação pra lá de interessante com o humorista e líder do programa A Praça é Nossa, exibido no SBT. Porém, uma história bastante vexaminosa sobre os pombinhos foi exposta recentemente e acabou dando muito o que falar em todos os locais.

É que o veterano de 85 anos disse que sua mulher perdeu a aliança de casamento avaliada em nada menos que R$ 45 mil, no vaso sanitário do banheiro do avião. O ocorrido se deu durante uma viagem a Foz do Iguaçu. Os funcionários do voo lhe deram alguns pares de luvas descartáveis para ela conseguir pegar a joia de volta.

Carlos Alberto de Nóbrega surpreendeu

Porém, a tentativa não deu certo. Diante o desespero, a equipe de comissários interditou o banheiro para tentar recuperar o acessório especial. Enquanto a esposa estava em total desespero no avião, Carlos Alberto de Nóbrega encontrava-se dormindo, ou seja, Renata saiu de fininha para ir ao banheiro, visando não acordá-lo.

Dessa forma, o humorista só se deu conta do que estava acontecendo quando viu a companheira conversando com o comandante. De acordo com o piloto da aeronave, a tarefa de recuperação da aliança seria quase impossível, visto que se a descarga fosse acionada o anel dela desceria imediatamente pelos canos.

Processo de readaptação

Vale recordar que a história veio à tona no momento em que Carlos Alberto de Nóbrega está em processo de readaptação ao ambiente da Praça é Nossa. Por causa da pandemia e da COVID-19, o apresentador teve que ficar muito tempo afastado e atualmente luta para que o seu programa permaneça firme na grade do SBT.

Por TVFOCO