Equipe do Deracre realiza visita técnica à obra de construção da ponte da Sibéria, em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) realizou, na última quarta-feira, 6, visita técnica à obra de construção da ponte da Sibéria, em Xapuri.

Na ocasião, estiveram presentes o diretor de Operações do Deracre, Ronan Lemos, engenheiro Leandro Braga, deputado estadual Antônio Pedro e representantes do Consórcio Rio Acre.

As intervenções fazem parte de um pacote de obras apresentado na gestão do governador Gladson Cameli, no intuito de garantir mais infraestrutura para o estado. No momento, a empresa trabalha na mobilização de agentes e na construção do canteiro de obras.

“Os agentes do Consórcio [Rio Acre] iniciaram os serviços de limpeza do local onde será construído o canteiro de obras e agora têm atuado na mobilização de pessoal para obra”, afirmou o diretor de Operações.

A estrutura terá 340 metros de extensão, com rampas de acesso, e ligará o Primeiro ao Segundo Distrito da cidade. As intervenções, quando concluídas, proporcionarão mais mobilidade e segurança no deslocamento para 20 mil pessoas.



Equipe do Deracre realizou visita para dar celeridade aos trabalhos. Foto: cedida

“É mais uma determinação do governo em atender a população de Xapuri. A obra iniciou e pedimos celeridade nos trabalhos”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

As intervenções nas pontes do Acre visam garantir a trafegabilidade dos acreanos e são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.

Fonte: Agência do Acre