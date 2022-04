Enquete BBB22: Gustavo, Natália e Paulo André estão no paredão; vote em quem você quer que saia!

Após uma longa semana de espera, aconteceu na noite deste domingo (10) a primeira formação de paredão do BBB22; vote na nossa enquete!

O BBB22 teve mais uma noite intensa de formação de paredão. Dessa vez, o tão esperado momento do programa da Globo foi pra lá de emocionante, e contou mais uma vez com uma dinâmica diferenciada, que culminou com a indicação de Gustavo, Natália e Paulo André para a berlinda.

Vamos entender como se deu a formação do paredão, que mais uma vez contou com uma estratégia completamente diferenciada arquitetada por Boninho. A noite começou com a eliminação de Linn da Quebrada e a Prova do Líder, que consagrou Eliezer como o novo “chefe” da semana.

Depois, foi a vez dele imediatamente colocar Paulo André diretamente no paredão, afirmando que essa é a sua opção dada a configuração atual da semana.



Tadeu Schmidt em noite de paredão do BBB22 (Foto: Reprodução / Globoplay)

Depois, foi a vez da tradicional votação da casa, com Tadeu Schmidt chamando todos os brothers para votar no confessionário, o que resultou na indicação de Natália para formar o paredão.

Mas o terceiro indicado da noite se deu de maneira ainda mais diferenciada, já que foi escolhido pelo famoso “dedo-duro”. Natália foi sorteada para escolher alguém para ter seu voto revelado. Natália destacou que votou em Gustavo, mas ganhou o direito de mandar alguém para a berlinda, tendo escolhido Gustavo.

Fonte: Tv Foco