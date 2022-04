Enquete BBB 22 mostra porcentagem de Arthur na final contra DG e Paulo André

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André Camilo disputam a final do BBB 22. A parcial da enquete indica que o marido de Maíra Cardi tem uma grande vantagem na votação e deve ser o campeão do reality show da Globo nesta terça-feira (26).

Entre os mais de 222 mil votantes na pesquisa do Notícias da TV, o ex-Rebelde está na frente com 73,39% da preferência para ser o vencedor. O atleta olímpico vem em segundo lugar, com 21,37%, e o ator de Cidade de Deus (2002) soma apenas 5,24% dos votos.

A enquete do UOL também aponta para a vitória de Arthur, que tem 66,80%, seguido de Paulo André, que acumula 28,16%. Douglas aparece em último lugar, totalizando apenas 5,04% dos votos do portal. Até o momento, mais de 126 mil participações foram registradas.

Os questionários do BBB 22 feitos por sites e em redes sociais não têm resultado científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores. A porcentagem oficial é obtida pelos votos no site da Globo e será conhecida no programa ao vivo desta terça-feira.

Votação do BBB 22

Após a eliminação de Eliezer, os finalistas fizeram suas defesas de título. Arthur agradeceu aos pontos de luz pelos 98 dias no confinamento. “Dizer que mereço mais do que eles é injusto, mas quero que levem em conta a minha trajetória. Vou ter muito orgulho se o público me permitir ser campeão do BBB 22. Agora é com vocês, quero que votem muito pra eu ganhar“, falou.

“Começo agradecendo ao Brasil por chegar a essa tão almejada final. Não escondi que vim aqui pensando em chegar até a final, ganhar esse R$ 1,5 milhão pra minha família. Estou aqui na correria, isso vai mudar muito minha vida e me dar um refrigério financeiro. Me dá uma ajudinha”, pediu DG.

“Agradeço ao Brasil por ter me deixado aqui, estou orgulhoso da minha trajetória. Não vai ser um minuto que vai fazer com que tudo isso mude, mas acredito muito na minha verdade. Nós, atletas, almejamos o pódio, mas quando a gente chega, a gente quer vencer. Quero fazer isso pela minha família e pelo meu filho. Votem em mim”, avisou Paulo André.

O Big Brother Brasil chegará ao fim na terça-feira (26), uma semana antes de a nova temporada de No Limite estrear. Desta vez, a emissora apostou em dois episódios por semana –às terças e quintas-feiras–, e escalou apenas anônimos, diferentemente da última edição, que contou com ex-BBBs.

Fonte: Notícias da Tv