Energisa disponibiliza mudança na data de vencimento da conta de energia para facilitar aos clientes

Visando oferecer melhor comodidade ao cliente, a Energisa Acre disponibiliza mudança nas datas de vencimento da conta de energia. Com o “Data Certa”, o titular pode procurar os canais de atendimento e fazer a mudança para o dia que melhor favoreça seu orçamento.

Para comodidade do usuário, o aplicativo disponível no Playstore “Energisa On” pode ser uma opção para quem não quer sair de casa. Além disso, outra maneira de acessar alguns dos serviços é pela “Gisa” (WhatsApp), ambos funcionam 24h por dia. As datas disponíveis para vencimento são: 01, 06, 11, 16, 21 e 26, e a solicitação de mudança pode ser realizada uma vez por ano.

Aproveitando os avanços tecnológicos, a Energisa Acre também oferece outros serviços que auxiliam na economia de tempo e dispõe de comodidade. Pelas plataformas digitais, já mencionadas, o cliente pode pedir a segunda via de fatura e pagar as contas pelo celular usando o QR Code para pagamento via Pix.