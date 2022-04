Enem 2022: confira passo a passo para solicitar a isenção da taxa de inscrição

O prazo para envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 está aberto. De acordo com o cronograma do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), os interessados podem fazer a solicitação até as 23h59 do dia 15 de abril.

A justificativa de ausência na edição de 2021 também deve ser enviada entre os dias 4 e 15 de abril. Ambos os procedimentos devem serfeitos na Página do Participante.

De acordo com o Inep, a aplicação das provas do Enem 2022 está marcada para os dias 13 e 20 de novembro deste ano. O órgão ainda não informou o período de inscrição desta edição.

Quem pode solicitar a isenção?

Conforme as regras do Enem, têm direito a realizar o Enem 2022 gratuitamente os seguintes candidatos:

estudantes de escolas da rede pública que irão concluir o ensino médio neste ano;estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede privada com bolsa integral;pessoas que têm renda familiar per capta igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.820); eparticipante em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que for inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).Passo a passo para pedir a isenção.

Para solicitar a isenção, o candidato deve acessar a Página do Participante e clicar no campo “Justificativa de ausência/isenção”. Posteriormente, o site vai solicitar o número de CPF e a data de nascimento do candidato.

Após conferir as condições de isenção, é preciso clicar em “Li e concordo”. Em seguida, o candidato deve conferir as informações pessoais, inserir o CEP e o endereço, informar a situação de ensino atual (tipo de escola que frequentou, tipo de ensino, e ano de conclusão). O candidato também deve informar caso tenha feito o Encceja para concluir o ensino médio.

Por fim, o candidato deve responder o questionário socioeconômico, cadastrar uma foto e revisar todas as informações pessoais. Após finalizar essas etapas, é preciso clicar no campo “Enviar solicitação” para concluir o procedimento.

Resultados

De acordo com o cronograma do Inep, a divulgação dos resultados dos pedidos de isenção e da justificativa está prevista para 22 de abril. Os candidatos poderão entrar com recurso entre 25 e 29 de abril. O resultado dos recursos será liberado no dia 6 de maio.

A concessão da isenção não inscreve o candidato no Enem 2022. Portanto, mesmo os candidatos isentos devem realizar as inscrições quando o Inep abrir o prazo.

Informações Ministério da Educação