Encontro de bike reúne dezenas de jovens em Cruzeiro do Sul

Visando oferecer aos jovens do município de Cruzeiro do Sul (AC), lazer e entretenimento, aconteceu, neste domingo, 3, um Encontro de Bike, onde foram realizadas várias manobras radicais.

O evento, que contou com a presença de dezenas de crianças e jovens que não tem um local de lazer naquela localidade, foi idealizado pela equipe Grau 068 CZS, que tem como responsáveis Melqui, Rayr e Portela.

Para realizar a ação, foi enviado um ofício para a prefeitura para interditar a rua Antônio Costeiro, no bairro João Alves.

Na oportunidade, moradores da região aproveitaram para apreciar e prestigiar o encontro, que contou com o apoio do deputado federal Jesus Sérgio, os vereadores Saldo Moto táxi, Cleiton Souza, Gilmar da Saúde, Jonas Costa e Tom Sérgio. Além, também do Supermercado Tudão.

