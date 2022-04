EMPREENDIMENTO EM SENA: Após ser vendido, Bar do Nunes é transformado no Auto Posto Roselão e Conveniência

O badalado bar do Nunes, na entrada de Sena Madureira, está sendo desativado e no local começou a ser construído o mais novo empreendimento do Vale do Iaco. Trata-se do Auto Posto Roselão, de propriedade do jovem empresário Bruno Rosela, e vai operar com a bandeira ATEM. A previsão é que a obra seja inaugurada ainda este ano, no mês de setembro.

A reportagem do programa Radar 104 teve acesso a planta e vídeo da edificação que contará, inclusive, com amplo espaço para conveniência, pizzaria, brinquedoteca, galerias e casa agropecuária. A estrutura mede 50X100 metros e terá investimento avaliado em R$ 4 milhões.

A construção encontra-se na fase de muro de contenção e aterro. Até o dia 15 de maio deverá começar a construção da conveniência e demais lojas. Bruno Rosela revelou com exclusividade que os espaços já estão todos reservados para empresários parceiros.

O empresário adiantou, ainda, que o piso sera reforçado com cubos de alvenaria. “Serão três tanques de 30 mil litros cada, quatro bombas de abastecimento, sendo uma exclusivamente para abastecimento de tambores e caminhões”, afirma. O local dará nova imagem ao trevo de entrada à Sena Madureira, contando com espaço para eventos culturais e festivos.

Veja imagens do Auto Posto Roselão!

Por Aldejane Pinto, da rádio dimensão FM