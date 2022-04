EMBOSCADA: Homem é atraído para a morte

Um homem identificado pelo nome de Adaias da Silva Souza, 30 anos, foi alvejado a tiros na noite deste sábado, 02 e morreu na Unidade de Pronto Atendimento – UPA do 2° Distrito, minutos depois de ser levado aquela unidade de saúde por amigos.

De acordo com informações Adaias foi atraído para uma “emboscada” no Ramal do Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a polícia, a vitima estava com a esposa e amigos bebendo em uma conveniência de um posto de combustível localizado na entrada do Ramal Bom Jesus, quando recebeu uma ligação de uma pessoa pedindo que ele fosse até o Ramal Benfica.

A pessoa que teria ligado seria amigo de um desafeto da vítima, e quando chegou no local o desafeto do passado iniciou uma discussão e começou a atirar contra Adaias que foi atingido com cinco tiros no peito.

Caído ao chão agonizando, a vítima foi socorrida pela esposa e um amigo e levado a UPA, onde morreu minutos depois.

Minutos antes, a vítima teria postado um vídeo na rede social, onde aparecia na conveniência de onde saiu para atender o chamado da ponte.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP iniciaram investigação e trabalham com a hipótese de vingança, por causa de discussão banal do passado, porém não descartam outros motivos.