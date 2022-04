Em vídeo, Bolsonaro volta a defender posse de arma; confira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender a liberação de armas de fogo em um vídeo postado nas redes sociais neste sábado (23). As imagens com o discurso do chefe do Executivo foram gravadas durante um evento de regularização fundiária em Goiás, na quarta-feira (20).

“O Brasil é um país cristão. Nós somos contra o aborto, contra ideologia de gênero, defendemos a família, a propriedade privada e queremos armas de fogo para o cidadão de bem”, disse Bolsonaro. “Todos vocês, cidadãos de bem, sabem que a arma, em especial no local mais distante, é a garantia da vida de vocês. Não se esqueçam: povo armado jamais será escravizado”, arrematou.

A flexibilização do porte de arma é uma das principais bandeiras do presidente da República. Segundo a Polícia Federal, 188.505 novas armas foram registradas no país em 2021, um aumento de 6,2% em relação aos dados de 2020. Em 36 meses de governo, a PF cadastrou 460.351 armas, 228% mais em comparação com 36 meses do governo Dilma Rousseff e Michel Temer. E um aumento de 370% em relação aos 36 meses do primeiro mandato de Dilma.

Um levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz a pedido do R7revelou que, no ano passado, as armas de fogo foram responsáveis por 14.901 internações em decorrência de lesões, o que corresponde a um custo de R$ 33,3 milhões para a saúde pública no país.

Por Portald24am