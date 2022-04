Em Tarauacá, Polícia Civil prende autores de roubo seguido de sequestro em comunidade

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 21, a Policia Civil prendeu G. O. R. de 21 anos, A. J. P. S. de 20 anos e um terceiro integrante que ainda não foi identificado, em ação realizada no Seringal Paraíso, Comunidade Embuassú, as margens do Rio Murú, distante da cidade de Tarauacá um dia de viagem de embarcação.

A ação foi desencadeada após trabalho investigativo realizada para identificar autores de um assalto seguido de seqüestro de um garoto de 13 anos de idade. O crime ocorreu no dia 6 de abril quando três indivíduos invadiram o comercio do pai do garoto, subtraíram uma arma de fogo e levaram o garoto como refém.

Ao tomar conhecimento dos fatos a Policia Civil deu inicio as investigações e descobriu o paradeiro do bando que estava homiziado em uma área rural localizada as margens do Rio Murú, Seringal Paraíso vindo a lograr êxito em prender três deles e um quarto integrante fugiu por uma área de floresta densa.

Durante a incursão dos policiais houve troca de tiros com os bandidos onde um deles foi alvejado com um disparo e foi levado para receber atendimento médico. Outros dois foram presos em flagrante e um dos integrantes fugiu tomando rumo ignorado.

A ação policial também apreendeu duas armas de fogo que estavam em posse dos bandidos que foram conduzidos a Delegacia Geral do município de Tarauacá para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados a disposição da justiça.

De acordo com a autoridade policial, os trabalhos investigativos irão prosseguir no sentido de identificar outros integrantes do bando e responsabilizá-los.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre