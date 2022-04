Em sua rede social, Lula diz que se voltar a governar o país, não terá tempo para descansar; Última pesquisa aponta Lula como preferido à cadeira presidencial

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), tem usado seu perfil nas redes sociais para tecer diversos posicionamentos políticos e, principalmente, sobre seu possível retorno à presidência.

Em uma publicação feita, no fim da noite desta quinta-feira, 28, em sua conta no Twitter, ele escreveu “Se voltarmos a governar esse país, não teremos tempo para descansar. Vamos ter que fazer muito mais. E eu quero olhar pra trás e pensar que valeu a pena”.

Na próxima semana, Lula oficializará sua pré-candidatura a presidência do país. A última pesquisa, encomendada pelo banco Modalmais, comprado pela XP Investimentos, e realizada pelo Instituto Futura, aponta Lula (PT) na liderança com 41,1% dos votos contra 35,3% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).