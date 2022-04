Em Sena Madureira, PM apreende entorpecentes

Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), do 8° Batalhão, conseguiram apreender entorpecentes no bairro Pista, em Sena Madureira.

Os militares fizeram um patrulhamento a pé no beco da Pastoral, bairro Pista, e encontraram dois recipientes plásticos contendo 49 pacotes com substância aparentando ser pasta a base de cocaína e mais 03 trouxinhas da mesma substância. Nenhum envolvido foi preso.

Os policiais encaminharam o material entorpecente apreendido à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte: Assessoria da PMAC