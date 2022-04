Em Rio Branco, Polícia Militar prende cinco assaltantes, recupera veículos e apreende armas de fogo

Na noite deste domingo, 10, a Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu cinco assaltantes, recuperou dois veículos e apreendeu duas armas de fogo após uma ocorrência de roubo a motorista de aplicativo por integrantes de organização criminosa.

A operação envolveu três guarnições do 2º Batalhão da PMAC (2° BPM), com o apoio da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), e teve início quando os policiais interceptaram um veículo roubado de um motorista de aplicativo na estrada do Amapá, após solicitação do COPOM.

No carro, cinco criminosos trafegavam portando duas pistolas, de calibres .380 e .40, mais de 70 munições de diferentes calibres, um colete balístico e quatro placas de metal, utilizadas como artefato de defesa contra tiros.

Os assaltantes já haviam abandonado outro veículo roubado próximo ao parque Chico Mendes e, segundo apuração dos policiais, seguiam em direção ao município de Senador Guiomard para cometer um homicídio contra um desafeto.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Galeria de Imagens:

Fonte: Assessoria da PMAC