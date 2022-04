Em Rio Branco, dona de salão faz dia de beleza para crianças do Educandário Santa Margarida

A cabeleireira Eleir França de Moura, de 45 anos, fez a alegria da criançada do Educandário Santa Margarida, em Rio Branco, nesta quarta-feira (20). Ela fez uma ação social e levou um dia de beleza com corte de cabelos, embelezou as meninas que são acolhidas no local e ainda levou lanches para as crianças.

Essa não foi a primeira vez que Elenir foi até o abrigo para fazer uma boa ação. Em março deste ano, após saber da situação que o local enfrentava, ela fez um dia de cortes de cabelo gratuitos em seu salão para arrecadar alimentos e levar até o abrigo.

“Eu tinha vontade de fazer um dia de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, pela abertura novamente do salão. Aí pensei em fazer um dia de corte de cabelo gratuito, então, fiz uma ação social no meu salão em troca de alimentos não-perecíveis e escolhi um lugar para doar e fui no educandário”.



Cabeleireira Eleir França de Moura, de 45 anos, fez a alegria da criançada do Educandário Santa Margarida — Foto: Arquivo pessoal

Ela conta que no dia em que foi fazer a entrega dos alimentos, se dispôs a voltar ao local e fazer um dia de cortes para as crianças.

“Me disponibilizei e disse para a direção que se elas quisessem um dia de cortes de cabelo que me chamassem que eu iria. Então, elas me convidaram para ir e eu fui hoje [quarta, 20].”

A cabeleireira conta que se sentiu feliz em poder fazer a sua parte e que nada paga em ver a alegria que as crianças ficaram ao receberem um dia especial só para elas.

“Só vendo a alegria delas com os prendedores, tiaras e para as maiores a gente ainda levou batom, elas adoraram. Não levamos só cortes de cabelo, pedi ajuda dos meus amigos e levei lanches, adereços e elas ficaram muito felizes”, finalizou.



Crianças receberam um dia de beleza no Educandário Santa Margarida — Foto: Arquivo pessoal

Fonte: Agência do Acre